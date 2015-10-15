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    Исполком УЕФА единогласно поддержал Платини

    Члены исполнительного комитета УЕФА единогласно поддержали президента организации Мишеля Платини, который, напомним, был отстранен от связанной с футболом деятельности на 90 дней.

    «В рамках заседания, прошедшего под председательством Генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино, все члены исполкома УЕФА выразили абсолютное доверие и полную поддержку президенту УЕФА Мишелю Платини, отстраненному решением Комитета ФИФА по этике от любой деятельности, связанной с футболом на срок в 90 дней. Было особо отмечено, что ради сохранения единства европейского футбола, все европейские ассоциации должны приложить максимум усилий для преодоления текущего кризиса и снова вывести спорт №1 на путь устойчивого развития», - говорится в сообщении министерства спорта России.

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко также принимал участие в этом заседании.

    Источник: Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ

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    15.10.2015 19:59
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