Мини-футбол. «Газпром» узнал соперников по элитному раунду КУ

Чемпион России «Газпром-Югра» в элитном раунде Кубка УЕФА сыграет против действующего обладателя трофея – казахстанского «Кайрата». Также соперниками нашего клуба стали чешский «Эра-Пак» и венгерский «Дьер». Матчи пройдут с 10 по 15 ноября в Венгрии, а путевка в «Финал четырех» достанется только победителю квартета.

Полный состав групп, который определился на жеребьевке в Швейцарии 14 октября, выглядит следующим образом:

Группа A: "Интер" (Испания), "Лидсельмаш" (Беларусь), "Кремлен-Бисетр" (Франция), "Добовец" (Словения)

Группа B: "Тулпар" (Казахстан), "Пескара" (Италия), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Железарец" (БЮР Македония)

Группа C: "Кайрат" (Казахстан, чемпион), "Газпром-ЮГРА" (Россия), "Хрудим" (Чехия), "Дьер" (Венгрия)

Группа D: "Экономац" (Сербия), "Слов-Матик" (Словакия), "Бенфика" (Португалия), "Локомотив" Харьков (Украина).

Хозяевами групп станут «Интер», «Пескара», «Дьер» и «Слов-Матик».

Напомним, что «Кайрат» дважды в истории выигрывал Кубок УЕФА – в 2013 и 2015 гг. «Газпром-Югра», став чемпионом России, дебютировал в еврокубке и в Основном раунде разгромил сильнейшие команды Франции, Грузии и Кипра с общим счетом 27-6. Ранее «Кайрат» и «Газпром-Югра» уже противостояли друг другу на международной арене: в 2014-м году в полуфинале Кубка Еременко в Алма-Ате казахстанцы выиграли у россиян со счетом 6:5.