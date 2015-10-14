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    Куртуа: «Я вернусь не раньше декабря»

    Продолжающий проходить лечение после травмы колена голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассказал о сроках восстановления.

    «С моим коленом все хорошо. Я постепенно восстанавливаюсь. Процесс реабилитации идет своим путем. Мне нужно быть осторожным, чтобы не вызвать рецидив, но я смотрю в будущее с оптимизмом. Я должен вернуться в строй ближе к декабрю», - добавил бельгиец.

    Напомним, что в связи с травмой Тибо Куртуа, «Челси» подписал контракт с итальянцем Марко Амелией. «Челси» в этом сезоне выиграл всего 2 матча. Их ближайшая встреча будет против «Астон Виллы» в рамках чемпионата Англии.

    Источник: Goal.com

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    14.10.2015 15:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      liver2015 14 октября 2015, 16:29

      Скорее возвращайся а то без тебя Челси не тот

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