Агент Хесе выдвинул ультиматум «Реалу»

Агент игрока мадридского «Реала» Хесе Хинес Карвахаль выдвинул ультиматум команде своего клиента. Он четко дал понять, что найдет ему другую команду, если клуб не предоставит ему достаточно игровой практики.

«Хесе должен играть больше, ведь именно так и поднимается дух игроков. Он в хорошем состоянии, постоянно работает на тренировках, но все равно не играет. Ситуация сложная, клуб должен сделать выбор. Мы видим как и другие игроки, лишенные практики, чувствуют дискомфорт. Хесе должен получить шанс и воспользоваться им», - добавил Хинес Карвахаль.

Напомним, что летом были слухи о возможном уходе Хесе в другой клуб, однако он заявил, что счастлив в «Реале» и намерен завершить карьеру в этой команде.