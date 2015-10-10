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    Отбор Евро-2016. Смотреть онлайн

    Сегодня в Европе пройдут матчи предпоследнего тура отбора Евро-2016 в группах А, B и H. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    19.00 Казахстан - Голландия

    19.00 Азербайджан - Италия

    19.00 Норвегия - Мальта

    21.45 Чехия - Турция

    21.45 Хорватия - Болгария

    21.45 Босния и Герцеговина - Уэльс

    21.45 Израиль - Кипр

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 20:45
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