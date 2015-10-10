Отбор Евро-2016. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи предпоследнего тура отбора Евро-2016 в группах А, B и H. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
19.00 Казахстан - Голландия
19.00 Азербайджан - Италия
19.00 Норвегия - Мальта
21.45 Чехия - Турция
21.45 Хорватия - Болгария
21.45 Босния и Герцеговина - Уэльс
21.45 Израиль - Кипр