Отбор Евро-2016. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи предпоследнего тура отбора Евро-2016 в группах А, B и H. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

19.00 Казахстан - Голландия

19.00 Азербайджан - Италия

19.00 Норвегия - Мальта

21.45 Чехия - Турция

21.45 Хорватия - Болгария

21.45 Босния и Герцеговина - Уэльс

21.45 Израиль - Кипр