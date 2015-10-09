Мини-футбол. Женская сборная России сыграет на ЧМ в Гватемале

лучше их отправить на евро, вместо нашей мужской сборной. позора хоть меньше будет
Сборная России по мини-футболу примет участие в VI экспериментальном чемпионате мира среди женских национальных сборных, который пройдeт с 23 по 29 ноября в Гватемале.
Всего за звание чемпионок поспорят восемь национальных команд: Бразилия, Испания, Португалия, Иран, Коста-Рика, Гватемала, Япония и Россия. Информация о жеребьевке группового этапа чемпионата мира в Гватемале станет известна позже.
Напомним, что действующим и пока неизменным обладателем титула является женская дружина из Бразилии – футболистки «селесао» завоeвывали верхнюю ступень пьедестала на всех пяти предыдущих турнирах. Российские девушки принимали участие во всех мировых первенствах. Подопечные Евгения Кузьмина являются двукратными бронзовыми призeрами ЧМ (2010 и 2013 года).
Согласно плану подготовки к участию в турнире, женская сборная России в конце октября проведeт два товарищеских поединка против соперниц из Ирана, недавно отпраздновавших победу в первом чемпионате Азии среди женских сборных команд.