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    Мини-футбол. Женская сборная России сыграет на ЧМ в Гватемале

    Сборная России по мини-футболу примет участие в VI экспериментальном чемпионате мира среди женских национальных сборных, который пройдeт с 23 по 29 ноября в Гватемале.

    Всего за звание чемпионок поспорят восемь национальных команд: Бразилия, Испания, Португалия, Иран, Коста-Рика, Гватемала, Япония и Россия. Информация о жеребьевке группового этапа чемпионата мира в Гватемале станет известна позже.



    Напомним, что действующим и пока неизменным обладателем титула является женская дружина из Бразилии – футболистки «селесао» завоeвывали верхнюю ступень пьедестала на всех пяти предыдущих турнирах. Российские девушки принимали участие во всех мировых первенствах. Подопечные Евгения Кузьмина являются двукратными бронзовыми призeрами ЧМ (2010 и 2013 года).

    Согласно плану подготовки к участию в турнире, женская сборная России в конце октября проведeт два товарищеских поединка против соперниц из Ирана, недавно отпраздновавших победу в первом чемпионате Азии среди женских сборных команд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      sihafazatron 9 октября 2015, 17:40

      лучше их отправить на евро, вместо нашей мужской сборной. позора хоть меньше будет

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