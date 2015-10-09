Парфенов: «Дела пошли в гору»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился последними новостями из стана команды.

«Дела пошли в гору? Да, потихоньку. С учетом Кубка России одержали три победы подряд, не пропустив ни одного мяча. Качество сейчас, наверное, уходит на второй план: нужен результат. Набирать очки начали не благодаря яркой игре, а где-то вопреки. Главное, есть от чего отталкиваться. С «Соколом» поначалу не очень получалось: действовали не совсем так, как хотели. Сделали перестановки, замены – и после перерыва перехватили инициативу. В итоге дожали. Ситуация была непростой уже к моему приходу. Одно наслаивалось на другое. Трое игроков получили по 6 матчей дисквалификации. Шесть игр подряд на выезде, а с Кубком так и вовсе семь. Потом еще травмы пошли. Притом что у «Тосно», как считалось, длинная скамейка, в Хабаровск полетели всего 13 полевых. Больше просто не было. Хотя как раз эта ситуация, видимо, и сплотила команду», - отметил специалист.

На данный момент «Тосно» находится на 15 месте в таблице.