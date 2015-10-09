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    «Сандерленд» назначит Эллардайса главным тренером

    "Сандерленд" собирается назначить Сэма Эллардайса главным тренером команды. Клуб планирует завершить переговоры со специалистом в ближайшие два дня, чтобы тот успел подготовить команду к матчу с "Вест Бромвичем", который состоится 17 октября.

    Отметим, последним местом работы Эллардайса был "Вест Хэм", в котором он провел четыре сезона и был уволен в мае 2015 года.

    Ранее "Сандерленд" отправил в отставку голландского специалиста Дика Адвоката, с которым команда в восьми матчах АПЛ завоевала всего три очка.

    Источник: Daily Mail

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    09.10.2015 11:17
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