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    «Челси» подписал Амелию до конца сезона

    Голкипер Марко Амелия с сегодняшнего дня является игроком "Челси". Итальянец перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до окончания сезона. За "аристократов" Амелия будет выступать под 32-м номером.

    Напомним, "Челси" испытывает проблемы с вратарской позицией после серьезной травмы Тибо Куртуа, выбывшего до середины ноября. Амелия рассматривается в качестве дублера для голкипера Асмира Беговича.

    Источник: ФК «Челси»

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    08.10.2015 22:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +224

      Ele13 8 октября 2015, 23:33

      Будет пока сидеть за Асмиром, не думаю, что Жозе даст ему шанс сыграть...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Ele13 8 октября 2015, 23:55

      Конечно не даст,дай бог пару матчей на кубок провести

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