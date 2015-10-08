«Челси» подписал Амелию до конца сезона

Голкипер Марко Амелия с сегодняшнего дня является игроком "Челси". Итальянец перешел в лондонский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до окончания сезона. За "аристократов" Амелия будет выступать под 32-м номером.

Напомним, "Челси" испытывает проблемы с вратарской позицией после серьезной травмы Тибо Куртуа, выбывшего до середины ноября. Амелия рассматривается в качестве дублера для голкипера Асмира Беговича.