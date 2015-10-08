Ротенберг: «Кокорин может заиграть в любом клубе»

Бывший президент "Динамо" Борис Ротенберг считает, что нападающий бело-голубых Александр Кокорин сможет заиграть в чемпионате Англии.

"Кокорин может заиграть в Англии. Он может заиграть в любом клубе, где угодно. Парень он очень талантливый. Просто его надо использовать на своем месте, на позиции форварда. Он не может играть на непривычных позициях".

Также Ротенберг полагает, что неудачное выступление "Динамо" в нынешнем сезоне связано с отсутствием слаженности в клубе.

"Мне хочется надеяться, что после моего ухода из "Динамо" результаты клуба выровняются. Сейчас в команде собраны молодые ребята, которые стараются и играют с желанием. Роман Зобнин, Григорий Морозов могут вырасти в отличных футболистов. Пока что нет такой слаженности в клубе. На данный момент нет человека, который бы все объединял", - сказал Ротенберг.