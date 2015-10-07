Коутиньо может перейти в «Реал»

Он все равно уйдет, если от Барсы или сливок поступит предложение, это одни из лучших клубок планеты, а Ливер в последние годы, таким не является..
Сотрудник агентства Mondial Sport, представляющий интересы Филиппе Коутиньо, сообщил, что его клиентом заинтересованы в «Реале». Ранее появилась информация об интересе к футболисту «Ливерпуля» со стороны «Барселоны». Здесь фигурировала сумма в 22 миллиона фунтов.
В ближайшие дни у «Ливерпуля» появится новый главный тренер – им скорее всего станет Юрген Клопп. Возможно, с его приходом прояснится дальнейшая судьба Коутиньо.