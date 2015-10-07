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    Коутиньо может перейти в «Реал»

    Сотрудник агентства Mondial Sport, представляющий интересы Филиппе Коутиньо, сообщил, что его клиентом заинтересованы в «Реале». Ранее появилась информация об интересе к футболисту «Ливерпуля» со стороны «Барселоны». Здесь фигурировала сумма в 22 миллиона фунтов.

    В ближайшие дни у «Ливерпуля» появится новый главный тренер – им скорее всего станет Юрген Клопп. Возможно, с его приходом прояснится дальнейшая судьба Коутиньо.

    Источник: Transfermarkt

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    07.10.2015 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 7 октября 2015, 13:50

      Он все равно уйдет, если от Барсы или сливок поступит предложение, это одни из лучших клубок планеты, а Ливер в последние годы, таким не является..

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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 7 октября 2015, 13:00

      Коута надо удержать еще как минимум на сезон, а потом он и сам не захочет уходить)

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