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    Драгович: «Челси» является фаворитом Лиги чемпионов»

    Защитник киевского "Динамо" Александр Драгович рассчитывает добыть очки в домашнем матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с "Челси".

    «У нас сильная команда. Есть и сильные индивидуально игроки, каким является Андрей Ярмоленко. Мы действительно показываем хорошую игру. В Лиге чемпионов мы хотели победить не только "Маккаби", чего мы добились в тяжелых погодных условиях на поле соперника, но и в первом матче с "Порту". В поединке с "Челси" дома мы способны на многое, хотя этот клуб, я думаю, является фаворитом», - сказал Драгович.

    Напомним, что матч «Динамо» с «Челси» состоится 20 октября в Киеве.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    07.10.2015 12:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Simunich 7 октября 2015, 14:45

      Фаворитом матча а не ЛЧ!!! Лишь бы заголовок позвонче статье придумать...мдаа уж

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