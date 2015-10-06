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    Тимощук: «Не хотим в плей-офф - нужно обыграть испанцев»

    Полузащитник "Кайрата" и сборной Украины Анатолий Тимощук - о матчах против Македонии и Испании, которые состоятся в рамках отбора Евро-2016.

    "Никто не хочет играть в плей-офф. Наша задача — добыть две победы, а потом уже смотреть на результаты других сборных. Мы понимаем, что у Македонии нужно выигрывать обязательно. Испанию также нужно обыгрывать дома.

    Последняя игра отбора с грандом — лучше не придумаешь. Каждый из нас настраивается на эти два матча. У некоторых игроков есть повреждения, поэтому не все успеют восстановиться на матч с Македонией. Думаю, уже ближе матчу с Испанией вся команда будет рваться в бой.

    Мы ни в чем не уступали испанцам в нашей первой встрече. В той игре могло быть все. Мы ждем мощную поддержку болельщиков. У нас хорошая команда, поэтому мы должны продемонстрировать наш класс и победить испанцев", - приводит слова Тимощука dynamo.kiev.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2015 06:44
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