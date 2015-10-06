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    Капелло: «Моуринью за полтора года сжигает игроков»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал методы работы наставника «Челси» Жозе Моуринью. По мнению итальянца, Моуринью заставляет футболистов действовать на пределе возможностей.

    «Моуринью – стратег. В такое трудное для него время он попросил клуб решить, с ним они или против него. И клуб заявил о поддержке. Он превосходный тренер, но за полтора года он сжигает игроков. После этого они психологически не в состоянии дать ему то, чего он добивается. Циклы Моуринью длятся примерно в этих временных рамках», - утверждает Капелло.

    Также специалист высказался о нынешнем состоянии «Челси».

    «Сейчас им не хватает темпа, злости и агрессии. Иванович уже не тот. Сказалась и потеря Куртуа, ведь их вратарь не отбил многие мячи».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.10.2015 01:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 октября 2015, 08:55

      капелло надо сменить очки, Бегович как раз "отбивает" столько что мама не горюй, побольше куртуа... и только изза него небыло более разгромных поражений в каждой из игр где они и так опозорились... А то что цикл моуринье короток и он выжигает команду психологически - это полная правда...

      0
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 8 октября 2015, 19:56

      лучше сжечь за полтора года, чем даже не задымить,как некоторые

      0
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      Рейтинг: +28

      boi1231 6 октября 2015, 10:56

      Я ,давно говорил, он одноразовый !

      3
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      Рейтинг: +119

      nitto 6 октября 2015, 01:11

      Проблема Челси в тренере, пора менять.

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman > nitto 8 октября 2015, 19:22

      А, то есть с Ивановичем, Терри, Фабрегасом, Азаром и Матичем всё ок, да?

      -1
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