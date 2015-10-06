Капелло: «Моуринью за полтора года сжигает игроков»

капелло надо сменить очки, Бегович как раз "отбивает" столько что мама не горюй, побольше куртуа... и только изза него небыло более разгромных поражений в каждой из игр где они и так опозорились... А то что цикл моуринье короток и он выжигает команду психологически - это полная правда...
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал методы работы наставника «Челси» Жозе Моуринью. По мнению итальянца, Моуринью заставляет футболистов действовать на пределе возможностей.
«Моуринью – стратег. В такое трудное для него время он попросил клуб решить, с ним они или против него. И клуб заявил о поддержке. Он превосходный тренер, но за полтора года он сжигает игроков. После этого они психологически не в состоянии дать ему то, чего он добивается. Циклы Моуринью длятся примерно в этих временных рамках», - утверждает Капелло.
Также специалист высказался о нынешнем состоянии «Челси».
«Сейчас им не хватает темпа, злости и агрессии. Иванович уже не тот. Сказалась и потеря Куртуа, ведь их вратарь не отбил многие мячи».