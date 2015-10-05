Гендиректор «Торпедо»: «Вопрос отставки Карпина даже не обсуждался»

Генеральный директор армавирского «Торпедо» Сурен Мкртчян опроверг слухи о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

«Вопрос отставки Валерия Карпина руководством "Торпедо" даже не поднимался и не обсуждался. Действительно, в турнирном плане мы находимся в непростой ситуации, конечно же, результатом мы довольны быть не можем, но считаем, что именно мы вместе с Валерием Карпиным должны искать выход из этого положения и улучшать наши спортивные результаты», - заявил Мкртчян.