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    Донадони или Спаллетти могут сменить Михайловича в «Милане»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович рискует потерять свою должность в ближайшее время. Сообщается, что после крупного поражения от «Наполи» на своем поле в минувшем туре чемпионата Италии (0:4) ситуация в коллективе команды стала катастрофической. Растущее недовольство и протесты болельщиков заставили усомниться в правильности назначения Михайловича и руководство клуба.

    Как сообщает источник, после поражения от «Наполи» сербский специалист был вызван на длительную беседу с генеральным директором команды Адриано Галлиани, который затем, в свою очередь, обсудил итоги встречи с президентом "Милана" Сильвио Берлускони. Наиболее вероятными кандидатами на замену Михайловича сейчас называются бывший тренер сборной Италии Роберто Донадони, а также бывший наставник «Ромы» и «Зенита» Лучано Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    05.10.2015 12:18
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