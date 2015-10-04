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    Роджерс уволен из «Ливерпуля»

    "Ливерпуль" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Бренданом Роджерсом. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу в команде и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

    В заявлении отмечается, что руководителям "красных" это решение далось тяжело, но в клубе считают, что отставка пойдет на пользу команде. Поиски нового тренера уже начались.

    Напомним, ранее ведущие британские СМИ сообщили, что главным претендентом на пост главного тренера "Ливерпуля" является экс-наставник дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    04.10.2015 20:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +117

      Marchen 5 октября 2015, 08:48

      думаю, это не решение

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 5 октября 2015, 01:42

      Действительно, а самому Клоппу это зачем?

      0
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      Рейтинг: +18

      SpawN757 4 октября 2015, 23:34

      Очень хочется посмотреть на Клоппа в Ливерпуле,игроки вполне подходят))

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 октября 2015, 22:30

      Давно пора(как тренер Рождерс очень даже не плох,может команда не его и конечно трансферная компания-это что-то!)

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 4 октября 2015, 22:22

      Гвардиолу взять не хотят?

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 4 октября 2015, 22:22

      Всё хорошо, но зачем ЭТО надо Клоппу??

      1
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      Рейтинг: +41

      phobos 4 октября 2015, 22:17

      Ураааааааааааа! Наконец то!!! Долой тренеришку!!!

      -1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 4 октября 2015, 21:03

      Жаль но я очень хочу увидеть Клопа

      4
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