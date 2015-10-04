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    Роджерс уволен из «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Бренданом Роджерсом. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу в команде и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

    В заявлении отмечается, что руководителям «красных» это решение далось тяжело, но в клубе считают, что отставка пойдет на пользу команде. Поиски нового тренера уже начались.

    Напомним, ранее ведущие британские СМИ сообщили, что главным претендентом на пост главного тренера «Ливерпуля» является экс-наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    04.10.2015 20:44
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    LOKOShamilLOKO
    1443981813
    Жаль но я очень хочу увидеть Клопа
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    phobos
    1443986231
    Ураааааааааааа! Наконец то!!! Долой тренеришку!!!
    Ответить
    sir_Alex
    1443986520
    Всё хорошо, но зачем ЭТО надо Клоппу??
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    калач
    1443986571
    Гвардиолу взять не хотят?
    Ответить
    джон базелон
    1443987023
    Давно пора(как тренер Рождерс очень даже не плох,может команда не его и конечно трансферная компания-это что-то!)
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    SpawN757
    1443990857
    Очень хочется посмотреть на Клоппа в Ливерпуле,игроки вполне подходят))
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    астраханец
    1443998553
    Действительно, а самому Клоппу это зачем?
    Ответить
    Marchen
    1444024137
    думаю, это не решение
    Ответить
    ologreds
    1694997048
    numo444396
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