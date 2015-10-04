Роджерс уволен из «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Бренданом Роджерсом. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу в команде и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

В заявлении отмечается, что руководителям «красных» это решение далось тяжело, но в клубе считают, что отставка пойдет на пользу команде. Поиски нового тренера уже начались.

Напомним, ранее ведущие британские СМИ сообщили, что главным претендентом на пост главного тренера «Ливерпуля» является экс-наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп.