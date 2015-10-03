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    Примера. «Севилья» не позволила «Барсе» выйти в лидеры чемпионата

    «Севилья» обыграла «Барселону» в матче, прошедшем в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

    Встреча завершилась со счетом 2:1, все три гола были забиты во втором тайме.

    Это поражение стало для «Барселоны» вторым в трех последних играх Примеры. Также «Барселона» упустила шанс пусть и временно, но возглавить турнирную таблицу чемпионата.

    Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    Севилья – Барселона – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Крон-Дели, 52. 2:0 – Иборра, 58. 2:1 – Неймар, 74 (с пенальти)

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 18:55
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +10

      расулик 3 октября 2015, 23:25

      нужно было давно поломать гнома,примера самая не жесткая лига

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 3 октября 2015, 22:16

      барса без меси ноль

      -1
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 > leva200683 5 октября 2015, 14:07

      барса всегда на высоте, просто севилии повезло.

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 3 октября 2015, 22:14

      надо что бы реал проиграл будет интереснее

      1
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 3 октября 2015, 21:31

      Ну зато среал выйдет. Замечательно. Надеюсь матрасы их натянут.

      1
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      Рейтинг: +9

      Zizou_10 > Анжи_Монако_05 3 октября 2015, 21:44

      Надейся, надейся, ведь только на поражение Реала надежда, Барса то уже проиграла))) а то придется горевать до следующего тура)))

      0
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      Рейтинг: +2331

      Maxi_7 3 октября 2015, 21:02

      Без Месси нет песни.

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 3 октября 2015, 20:52

      Час расплаты для павлина - физрука настал

      0
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      Рейтинг: +9

      Zizou_10 3 октября 2015, 19:35

      Барса забила 1 мяч и то с пенальти, а еще некоторые умники про Реал что то говорят!

      -1
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > Zizou_10 3 октября 2015, 19:47

      Замечу,что пенальти,если по-честному,(как часто бывает с Реалом)не было=))

      1
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      Рейтинг: +9

      Zizou_10 > Ronaldinho R10 3 октября 2015, 21:41

      Не спорю)

      0
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      Рейтинг: +9

      Zizou_10 3 октября 2015, 19:34

      Севилья молодцы!

      0
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      Рейтинг: +19

      vidi777 3 октября 2015, 19:02

      Севилья Молодец! Супер Матч.

      -1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 3 октября 2015, 18:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Барса разрывала Севилью и проиграла, вот так в футболе иногда бывает

      -4
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > Димон Алма-Ата 3 октября 2015, 19:45

      Что ты несешь?! Где разрывала,ты мне хоть один статистический показатель покажи,где она кого последний раз в этом сезоне разрывала ? Севилья абсолютно заслуженно выиграла матч.Неймар полное дно. Смотрел весь матч за беззубым и бесхребетным мешком бабла ,с кучей наколок - не могущего вовремя сориентироваться на поле в острой ситуации.Он НИЧЕГО не сделал для команды ни в одном из последних матчей в отсутствие Месси.80% мячей к нему приходящих - это либо отданый мяч сопернику при попытке рагульского обыгрыша - либо передача в ноги защитнику.Неймар тормозит атаку,он не умеет быстро думать и исполнять задуманное.Чего стоит только сегодняшний момент,когда это чудо секунд 5 делало замах перед ударом,там защитники уже мангал в воротах поставили,пока он ударил в Рико.Продавать срочно и нужно брать Нолито - это будет действительно новогодний подарок всем фанам (не глорам) Барселоны.А по существу,сейчас в Барселоне только один игрок в форме - это Серхи Роберто.Он вытягивает весь центр,пока Бускетс почивает на лавры.Барса в отвратительной форме.Но ничего,переживем.

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      Рейтинг: +27

      Remy Etienne LeMeau > Димон Алма-Ата 3 октября 2015, 21:08

      Я б сказал давила на севилью, но явно не разрывала. Севилья села после двух забитых мячей, да и Гамейро заменили на полено Льоренто. А вот он таки ,на протяжении всего матча и разрывал оборону барселоны.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Remy Etienne LeMeau 3 октября 2015, 21:25

      Не стоит судить по 1-2 матчам,думаю все наладиться у Барселоны!Без Месси команда не та???Ребята это лучший игрок в мире,конечно все на нем строится!У команды получает травму её лидер,мотор и кудесник,конечно все не так пойдёт,но играть умеют,с Баером доказали,что есть яйца!Удачи Барселоне!

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