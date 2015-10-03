Примера. «Севилья» не позволила «Барсе» выйти в лидеры чемпионата

«Севилья» обыграла «Барселону» в матче, прошедшем в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:1, все три гола были забиты во втором тайме.

Это поражение стало для «Барселоны» вторым в трех последних играх Примеры. Также «Барселона» упустила шанс пусть и временно, но возглавить турнирную таблицу чемпионата.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Севилья – Барселона – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Крон-Дели, 52. 2:0 – Иборра, 58. 2:1 – Неймар, 74 (с пенальти)

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