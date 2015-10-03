Примера. «Севилья» не позволила «Барсе» выйти в лидеры чемпионата

нужно было давно поломать гнома,примера самая не жесткая лига
«Севилья» обыграла «Барселону» в матче, прошедшем в рамках 7-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 2:1, все три гола были забиты во втором тайме.
Это поражение стало для «Барселоны» вторым в трех последних играх Примеры. Также «Барселона» упустила шанс пусть и временно, но возглавить турнирную таблицу чемпионата.
Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур
Севилья – Барселона – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Крон-Дели, 52. 2:0 – Иборра, 58. 2:1 – Неймар, 74 (с пенальти)