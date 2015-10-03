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    Рыков: «Со «Спартаком» может получиться концерт. Надеюсь, в нашу пользу»

    Защитник "Мордовии" Владимир Рыков накануне матча 11-го тура РФПЛ против "Спартака" рассказал, кого следует больше всего опасаться в составе соперника.

    - Спартаковцы совсем по-другому, в отличие от ЦСКА, играют. Широков с его видением поля может одним пасом один в один вывести. Плюс Попов набрал форму. Вот этих двух игроков надо опасаться в первую очередь.

    - Есть мнение, что у Попова получается лучше, когда Широкова на поле нет.

    - Ну, не знаю. Может, на тренировках они вместе чудеса творят, поэтому и выходят вдвоем в центре.

    - Кто вас настраивать на «Спартак» будет? Лепс? Круг?

    - Даже настраивать не надо.

    - Но концерт-то со «Спартаком» получится?

    - Дай бог. И чтоб получился в нашу пользу.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.10.2015 11:54
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