Веркаутерен: «Мы не играем в контроль»

Всё-таки смешно... Нынешние журналисты русским языком слабо владеют, а куча народа думает, что так и надо. Слово "control" переводится как "управлять", "владеть", а вовсе не "контролировать". Если кто не знает, по-русски "контролировать" означает "проверять". Мяч не надо контролировать, им нужно владеть.
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал ничью в матче 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1). У наставника остались двойственные впечатления от этой игры.
«Конечно, потеряли очки, потому что всегда играешь на победу. С другой стороны, не могу быть недовольным тем, что удалось сделать. Безусловно, нападающим было непросто, но мы могли забить и больше. На протяжении игры не давали особо ничего сделать сопернику, хотя последние 10 минут нам пришлось действительно тяжело», - сказал Веркаутерен.
Также специалист высказался о тактических нюансах матча.
«Да, соперник больше контролировал мяч. Но мы не стараемся играть в контроль. Ведь не всегда выигрывает та команда, которая больше держит мяч. «Урал» контролировал мяч, но мы были эффективны и опасны в контратаках, а в некоторых эпизодах также держали мяч».