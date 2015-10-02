Лига Европы. Ничьи в матчах «Мельде» - «Аякс» и «Селтик» - «Фенербахче»

В матче второго тура Лиги Европы «Аякс» и «Мельде» не смогли выявить победителя, обменявшись голами. У «Мельде» отличился Хестад, за амстердамцев забил Фишер.

Еще одна встреча этой группы также завершилась вничью. «Селтик» и «Фенербахче» забили друг другу по два мяча.

Лига Европы. Группа A. 2-й тур

Аякс (Голландия) – Мельде (Норвегия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Хестад, 8; 1:1 – Фишер, 19.

Селтик (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Грифитс, 28; 2:0 – Коммонс, 32; 1:2 - Фернандо, 43; 2:2 – Фернандо, 48.

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