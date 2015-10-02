Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига Европы. Ничьи в матчах «Мельде» - «Аякс» и «Селтик» - «Фенербахче»

    В матче второго тура Лиги Европы «Аякс» и «Мельде» не смогли выявить победителя, обменявшись голами. У «Мельде» отличился Хестад, за амстердамцев забил Фишер.

    Еще одна встреча этой группы также завершилась вничью. «Селтик» и «Фенербахче» забили друг другу по два мяча.

    Лига Европы. Группа A. 2-й тур

    Аякс (Голландия) – Мельде (Норвегия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хестад, 8; 1:1 – Фишер, 19.

    Селтик (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Грифитс, 28; 2:0 – Коммонс, 32; 1:2 - Фернандо, 43; 2:2 – Фернандо, 48.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2015 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11