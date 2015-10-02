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    Лига Европы. «Наполи» переиграл «Легию», «Брюгге» уступил «Мидтьюлланду»

    В матче второго тура Лиги Европы «Наполи» справился на выезде с «Легией», забив два безответных гола, которые записали на свои счета Мертенс и Игуаин.

    Еще одна встреча в этой группе завершилась поражением «Брюгге» от «Мидтьюлланда».

    Лига Европы. Группа D. 2-й тур

    Брюгге (Бельгия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Систо, 51; 0:2 – Онуачу, 67; 0:3 – Новак, 74; 1:3 – Менье.

    Легия (Польша) – Наполи (Италия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мертенс, 53; 0:2 – Игуаин, 84.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 00:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 2 октября 2015, 16:33

      Наполи без Бенитеса куда более интересней смотрится

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 2 октября 2015, 02:59

      Италия рулит

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