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    Митрофанов: «Цель «Зенита» - выиграть Лигу чемпионов»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о целях и задачах клуба в Лиге чемпионов.

    «Мы неоднократно говорили, что наша цель - выиграть Лигу чемпионов. Это мечта. Наверное, когда мы ее выиграем, то захотим выиграть ее еще раз. Когда команда участвует в турнире и не ставит перед собой цель выиграть его, то она участвует в нем зря. Объективно говоря, сделать это очень тяжело. Даже грандам это не каждый год удается. Мы хотим добиться регулярного попадания в четвертьфинал турнира. Но если брать поступательное движение, выход из группы - часть задачи», - заявил Митрофанов.

    Источник: ТАСС

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    01.10.2015 17:50
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 19 октября 2015, 19:26

      С такой ценой на нефть, они и чемпионат России не выиграют...

      0
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 19 октября 2015, 11:36

      А чё и пошутить нельзя?

      0
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      Рейтинг: +15

      salford 18 октября 2015, 20:06

      земляк его три года назад кричал на всех углах, что чемпионами мира станем в 2018. и где он теперь? прожектеры, одно слово. или фантазеры.

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 5 октября 2015, 22:21

      если только на поле будет 10 халков и буффон

      0
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      Рейтинг: +197

      cpartak60 1 октября 2015, 23:51

      свежо предание!

      1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 1 октября 2015, 22:58

      лол удачи

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 1 октября 2015, 22:15

      Я давно уже обращаюсь к Миллеру: Да избавьтесь же вы, наконец, АБ, от этих двух клоунов. Митрофанов, мало того, что некомпетентен, еще и дурь употребляет (от обычного алкоголя такого не наговоришь).

      1
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      Рейтинг: +10

      Не фан. 1 октября 2015, 22:10

      В начале 80-х в Питере бытовал анекдот: "Приходит чел в книжный магазин и спрашивает продавщицу : У вас есть книга "Зенит-чемпион"? Продавщица отвечает: Отдел фантастики на втором этаже!" Все смеялись. До 1984 года. Митрофанушка, конечно, ещё тот спец футбольный... И Лигу Зениту ещё года три-четыре не выиграть, но потом, когда возьмут тренера-адеквата и уберут некоторых игроков... Может быть.

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Не фан. 1 октября 2015, 22:25

      Это несерьезные, прямо-таки детские мечты. Для победы в ЛЧ нужен лигочемпионский состав. Убрать из нынешнего Зенита и нынешнего посредственного (но мнящего о себе) тренера, а также пару ломающих игру игроков, конечно, не помешало бы. Но этого мало, а ЛЧ состава в Зените не будет. В России таких игроков нет. Их никогда и не было и в ближайшем будущем не будет. А купить не получится по ряду известных всем причин.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 октября 2015, 21:18

      Цельтесь скромнее

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      Рейтинг: +10

      -Полбу Хуембей- 1 октября 2015, 21:06

      Ахахахахаххахахахахахахахахаха
      хахахахахахахахахахахахахахаха
      хахахахахахахахахаха
      ууууууууу
      уууууууууууууууууухухухухухуху
      хухухухухухухухухухухухухухуху
      хухухухЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭхе
      хехехехехехехехехехехехехехехе
      хехехехехехехехехехехехехехехе
      хехехехехехехх

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > -Полбу Хуембей- 1 октября 2015, 23:06

      Похож!

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