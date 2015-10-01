Тейшейра: «Создали уйму моментов, но не забили»

Полузащитник "Шахтера" Алекс Тейшейра считает, что ошибка в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" сыграла важную роль в поражении (0:3).

"В начале первого тайма мы совершили грубую ошибку. Это нас сильно расстроило. К тому же мы создали уйму моментов, но не забили. Только у меня было несколько возможностей для взятия ворот. Голкипер "ПСЖ" выручил, а потом нам где-то не повезло", - сказал Тейшейра.

Напомним, что следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет против "Мальме" на выезде в среду, 21 октября.