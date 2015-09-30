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Де Лаурентис: «Для стадиона «Наполи» пришлось заказать портативные туалеты из Тосканы»

30 сентября 2015, 19:13

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слова мэра Неаполя о том, что клуб не внес серьезных предложений по модернизации своего стадиона.

«Я сегодня прочитал его слова. Они меня смутили. Полтора месяца назад мы с ним ужинали, и я рассказал о планах относительно стадиона. Я сказал ему, что у меня есть 20 миллионов евро на это дело, его это устроило. Мы пожали руки и пришли к соглашению. После той встречи я стал искать людей, которые займутся стадионом, и узнал, что стадион «Ювентуса“ был спроектирован архитектором Джино Заванеллой. Я ему позвонил, и мы договорились. Конечно, такие дела делаются не сразу, это долгий процесс, бюрократические дела. Последнее слово в вопросе одобрения этого проекта остается за городом. Мэр может говорить все что хочет, но я выводил «Наполи» в еврокубки шесть сезонов подряд, это уникальная ситуация для Италии».

Отдельного комментария президента удостоились санитарные условия на стадионе «Сан-Паоло».

«Учитывая всю ту гадость, что говорят про наш город, «Наполи» своими успехами улучшает имидж Неаполя. Мы отвечаем за газон на стадионе, про него говорят, что он лучший в Италии. Хотя мне стыдно, что мы принимаем соперников на стадионе, на котором даже нет нормальных туалетов. Нам пришлось заказать портативные туалеты из Тосканы».

Источник: Чемпионат.ком
Италия. Серия А Италия Наполи Де Лаурентис Аурелио
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