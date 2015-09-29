Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зут: «Рассчитываем забить ЦСКА быстрый гол»

    Вратарь ПСВ Йерун Зут побеседовал с журналистами в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов против ЦСКА.

    «Поскольку матч для ЦСКА домашний, рассчитываем на быстрый гол и на то, что у нас достаточно сильных качеств, чтобы показать хорошую игру. Все будет зависеть от коллективной игры», - говорит Зут.

    Также голкипер прокомментировал отсутствие травмированного Люка де Йонга.

    «Что касается отсутствия Люка де Йонга, это потеря, но качество игроков ПСВ позволяет противостоять ЦСКА без него. У нас уже был впечатляющий матч в Лиге чемпионов, нормальные результаты в чемпионате, и мы полностью готовы к встрече".

    Матч ЦСКА - ПСВ состоится в среду 30 сентября.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2015 20:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 30 сентября 2015, 01:21

      мне такое ощущение, что армейцы проиграют ПСВ, так-как безответно относятся к командам,вольфсбургук ПСВ, и к лч в общем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 сентября 2015, 00:02

      Пропущенный мяч только раззадорит армейцев!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 29 сентября 2015, 21:29

      Губеху закатай!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11