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    Семин: «Анжи» входит в первую пятерку по числу созданных голевых моментов»

    Бывший главный тренер «Анжи» Юрий Семин отметил, что одной из причин его неудачной работы в махачкалинском клубе можно считать элемент невезения.

    «В футболе нельзя ничего гарантировать. Статистики посчитали, что по числу созданных голевых моментов "Анжи" входит в первую пятерку, вот только очков от этого у команды не прибавлялось. Мяч не попадал в цель из наших самых выгодных позиций, удары в штангу стали обычным явлением. Или наш игрок поскользнется на одном и том же ровном месте дважды подряд в следующих один за другим матчах, или забьет в свои ворота, как в игре с "Уфой". Да и так называемые судейские ошибки в наших матчах почему-то всегда оказывались в пользу соперников. Все это психологически давило на футболистов, мешая показывать на поле то, что они умеют.

    Были, наверное, и объективные причины. Не всегда и не все игроки понимали мою трактовку командной игры. Можно целый день говорить с футболистами о тактике, но если они не могут разбудить в себе азарта для борьбы в матче, никакие тактические построения не помогут», - рассказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.09.2015 15:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      FiZryk 29 сентября 2015, 20:24

      Подвезло один раз.. в москве. Игра забудется а результат останется

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 29 сентября 2015, 15:47

      Что то не везет шпалышу с клубами.Кроме локо нигде не получается.Хотя в динамо киевском неплохо было.

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      Рейтинг: +187

      Juic > bumer_moscow 29 сентября 2015, 18:41

      В Азербайджане вывел клуб в Европу, но не его уровень ведь!

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