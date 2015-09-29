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    Витиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии

    Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Дунга вызвал на товарищеские игры с Доминиканской республикой и Гаити нападающего ЦСКА Витиньо, который играет на правах аренды в "Интернасионале".

    Вратари - Эдерсон ("Бенфика", Португалия), Уилсон ("Атлетику Минейру");

    Защитники - Майкон ("Ливорно", Италия), Зека ("Санотос"), Венделль ("Байер", Германия), Дуглас Сантос ("Атлетику Минейру"), Марлон ("Флуминенсе"), Лусау ("Сан-Паулу"), Дория ("Гранада", Испания), Эли ("Милан", Италия);

    Полузащитники - Лукас Силва ("Марсель", Франция), Родригу Кайо ("Сан-Паулу"), Фред ("Шахтер", Украина), Уолес ("Гремиу"), Фелипе Андерсон ("Лацио"), Вальдивия ("Интернасионал");

    Нападающие - Кенеди ("Челси", Англия), Витиньо ("Интернасионал"), Габриэл Хесус ("Палмейрас"), Луан ("Гремиу"), Габигол ("Сантос"), Винисиус Араужо ("Крузейру").

    Напомним, что в олимпийском футбольном турнире принимаю участие игроки не старше 23 лет, а также до трех футболистов старшего возраста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.09.2015 10:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      FKulagin 29 сентября 2015, 12:31

      Растёт пацан, ждём...!

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 29 сентября 2015, 11:39

      Удачи ему! Будем надеется еще окрепнет и заиграет в ЦСКА!

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Gwynbleidd 29 сентября 2015, 16:12

      что то мне подсказывает, что он просто не хочет играть в цска....потому что судя по тому как он играет парень талантлевый и способный....

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