Витиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Дунга вызвал на товарищеские игры с Доминиканской республикой и Гаити нападающего ЦСКА Витиньо, который играет на правах аренды в "Интернасионале".

Вратари - Эдерсон ("Бенфика", Португалия), Уилсон ("Атлетику Минейру");

Защитники - Майкон ("Ливорно", Италия), Зека ("Санотос"), Венделль ("Байер", Германия), Дуглас Сантос ("Атлетику Минейру"), Марлон ("Флуминенсе"), Лусау ("Сан-Паулу"), Дория ("Гранада", Испания), Эли ("Милан", Италия);

Полузащитники - Лукас Силва ("Марсель", Франция), Родригу Кайо ("Сан-Паулу"), Фред ("Шахтер", Украина), Уолес ("Гремиу"), Фелипе Андерсон ("Лацио"), Вальдивия ("Интернасионал");

Нападающие - Кенеди ("Челси", Англия), Витиньо ("Интернасионал"), Габриэл Хесус ("Палмейрас"), Луан ("Гремиу"), Габигол ("Сантос"), Винисиус Араужо ("Крузейру").

Напомним, что в олимпийском футбольном турнире принимаю участие игроки не старше 23 лет, а также до трех футболистов старшего возраста.