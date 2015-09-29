«Маккаби» - «Динамо» Киев. Смотреть онлайн

"Маккаби" будет принимать на своем поле во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо". Настроение коллектива из Тель-Авива вряд ли можно назвать радужным после поражения в предыдущей встрече с "Челси" (0:4). Именно по этой причине киевлянам придется тяжело.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео", и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.