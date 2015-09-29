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    «Маккаби» - «Динамо» Киев. Смотреть онлайн

    "Маккаби" будет принимать на своем поле во втором туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо". Настроение коллектива из Тель-Авива вряд ли можно назвать радужным после поражения в предыдущей встрече с "Челси" (0:4). Именно по этой причине киевлянам придется тяжело.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео", и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 30 сентября 2015, 03:52

      Эй, народ! А че эт у вас игрок Макааби в списке бомбардиров, если они ни одного мяча не забили?

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