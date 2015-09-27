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    Платини может быть отстранен от должности президента УЕФА

    Президент УЕФА Мишель Платини может быть отстранен от исполнения своих обязанностей на время расследования, которое ведет независимый комитет ФИФА по этике. Это может помешать французу участвовать в выборах главы ФИФА 26 февраля 2016 года.

    Напомним, что в пятницу прокуратурой Швейцарии было открыто уголовное дело против главы президента ФИФА Зеппа Блаттера. Одним из эпизодов этого дела является перевод Блаттером двух миллионов швейцарских франков на счет Платини. Француз объяснил это оплатой работы по контракту с ФИФА, которую он выполнил девять лет назад.

    В отношении обоих функционеров открыто формальное расследование, в ходе которого ФИФА будет сотрудничать с прокуратурой Швейцарии.

    Источник: The Guardian

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    27.09.2015 01:44
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