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    Примера. Коноплянка принес первую победу «Севилье», «Атлетико» проиграл «Вильярреалу»

    В матче шестого тура Примеры мадридский «Атлетико» в гостях проиграл «Вильярреалу» со счетом 1:0. Гол забил Баптистао.

    Еще одна встреча принесла три очка «Севилье». Севильцы вели в счете против «Райо Вальекано» с разницей в два мяча благодаря голам Гамейро и Нзонзи, но усилиями Бебе и Гуэрры «Райо» едва не ушел от поражения. Победу "Севилье" принес Коноплянка в концовке игры.

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

    Вильярреал – Атлетико - 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Баптистао, 14.

    Севилья – Райо Вальекано – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гамейро, 23; 2:0 – Нзонзи, 45; 2:1 – Бебе, 51; 2:2 – Гуэрра,68; 3:2 - Коноплянка, 86.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 23:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 27 сентября 2015, 12:27

      отличнейше Конопа вогнал голешник)) красавчик... пока его выпускают только на замены... но уже 3 гола дал и причем все в важных матчах. Удачи Женя! Скорейшей адаптации к команде и выходов в основе.

      2
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      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 27 сентября 2015, 09:33

      А для тех, кто политику любит: Идите и учитесь политическому ремеслу, но за пределами этого проекта. А здесь оставляйте комментарии, относительно футбола и качеств того, или иного футболиста или команды.

      3
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      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 27 сентября 2015, 09:30

      А как по мне, он хороший футболист. И неважно откуда он, как минимум он из нас, бывшего СССР. Он рожден в СССР. ЖЕЛАЮ, чтобы чемпионаты наших стран развивались и наши школы и академии выпускали игроков-вундеркиндов, как Месси, Роналдо, Мюллер, Нойер, Пирло, Мальдини и другие

      3
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 27 сентября 2015, 09:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая нам разница до этого ХОХЛА?!!!

      -5
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      Рейтинг: +224

      Ele13 26 сентября 2015, 23:29

      Женя неплохо начал, результативно играет. Хотя пока и не в старте, но это изменится скоро.

      5
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