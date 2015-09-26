Примера. Коноплянка принес первую победу «Севилье», «Атлетико» проиграл «Вильярреалу»

В матче шестого тура Примеры мадридский «Атлетико» в гостях проиграл «Вильярреалу» со счетом 1:0. Гол забил Баптистао.

Еще одна встреча принесла три очка «Севилье». Севильцы вели в счете против «Райо Вальекано» с разницей в два мяча благодаря голам Гамейро и Нзонзи, но усилиями Бебе и Гуэрры «Райо» едва не ушел от поражения. Победу "Севилье" принес Коноплянка в концовке игры.

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Вильярреал – Атлетико - 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Баптистао, 14.

Севилья – Райо Вальекано – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Гамейро, 23; 2:0 – Нзонзи, 45; 2:1 – Бебе, 51; 2:2 – Гуэрра,68; 3:2 - Коноплянка, 86.

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