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    Пименов: «Еременко - наш человек, его бы в российскую сборную»

    Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов накануне матча железнодорожников против ЦСКА отметил атаку армейской команды.

    - Чем опасен ЦСКА?

    – Атакой, конечно же. Думбия и Муса в нашем чемпионате – это как когда-то Коул и Йорк в "Манчестер Юнайтед"! Очень техничная, сыгранная команда. Полузащитники думающие. Смотрю на Еременко: его бы в российскую сборную! Наш ведь человек… Но хорошо уже то, что такой футболист есть в лиге. Когда армейцы на ходу, сдержать их крайне непросто. Но у "Локомотива" может получиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2015 08:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 26 сентября 2015, 09:03

      Какой он наш???Обычный предатель.

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