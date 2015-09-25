Промес вызван в сборную Голландии

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес получил вызов в сборную Голландии на матчи отборочного раунда Евро-2016 против Чехии и Казахстана.

Всего от главного тренера национальной команды Данни Блинда приглашения получили 28 футболистов.

Вратари: Тим Крул («Ньюкасл»), Кеннет Вермер («Фейеноорд»), Йерун Зут (ПСВ), Яспер Силлессен («Аякс»);

Защитники: Стефан де Фрей («Лацио»), Грегори ван дер Вил («ПСЖ»), Джеффри Брума (ПСВ), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Рик Карсдорп, Терренс Конголо (оба — «Фейеноорд»), Кенни Тете («Аякс»), Дарил Янмат («Ньюкасл»), Хайро Ридевалд (ПСВ), Вирджил ван Дийк («Саутгемптон»), Йоэл Велтман («Аякс»);

Полузащитники: Жоржиньо Вийналдум («Ньюкасл»), Уэсли Снейдер («Галатасарай»), Квинси Промес («Спартак»), Дэви Клаасен («Аякс»), Джермейн Ленс («Сандерленд»), Ибрахим Афеллай («Сток Сити»), Вурнон Анита («Ньюкасл»);

Нападающие: Мемфис Депай («Манчестер Юнайтед»), Бас Дост («Вольфсбург»), Робин ван Перси («Фенербахче»), Люк де Йонг (ПСВ), Клас-Ян Хунтелаар («Шальке»), Лусиано Нарсинг (ПСВ), Анвар Эль-Гази («Аякс»).