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    Промес вызван в сборную Голландии

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес получил вызов в сборную Голландии на матчи отборочного раунда Евро-2016 против Чехии и Казахстана.

    Всего от главного тренера национальной команды Данни Блинда приглашения получили 28 футболистов.

    Вратари: Тим Крул («Ньюкасл»), Кеннет Вермер («Фейеноорд»), Йерун Зут (ПСВ), Яспер Силлессен («Аякс»);

    Защитники: Стефан де Фрей («Лацио»), Грегори ван дер Вил («ПСЖ»), Джеффри Брума (ПСВ), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Рик Карсдорп, Терренс Конголо (оба — «Фейеноорд»), Кенни Тете («Аякс»), Дарил Янмат («Ньюкасл»), Хайро Ридевалд (ПСВ), Вирджил ван Дийк («Саутгемптон»), Йоэл Велтман («Аякс»);

    Полузащитники: Жоржиньо Вийналдум («Ньюкасл»), Уэсли Снейдер («Галатасарай»), Квинси Промес («Спартак»), Дэви Клаасен («Аякс»), Джермейн Ленс («Сандерленд»), Ибрахим Афеллай («Сток Сити»), Вурнон Анита («Ньюкасл»);

    Нападающие: Мемфис Депай («Манчестер Юнайтед»), Бас Дост («Вольфсбург»), Робин ван Перси («Фенербахче»), Люк де Йонг (ПСВ), Клас-Ян Хунтелаар («Шальке»), Лусиано Нарсинг (ПСВ), Анвар Эль-Гази («Аякс»).

    Источник: KNVB

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    25.09.2015 15:24
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