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    Кубок России. «Мордовия» проиграла «Химкам»

    В матче 1/16 Кубка России «Мордовия» уступила «Химкам» со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол Игоря Чернышова.

    Кубок России. 1/16 финала

    Химки (Химки) - Мордовия (Саранск) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чернышов, 47.

    Химки: Цицилин, Лапин, Шумских, Чернышов, Заика, Тюнин, Гащенков, Казаев (Соколов, 71), Кузьмичев (Широков, 77), Маркосов, Дворников (Родионов, 87).

    Мордовия: Чебану, Фибель, Дудиев, Гапон, Кобахидзе, Шипицин (Власов, 62), Бобер (Стеванович, 55), Махмудов, Иванов (Джалу, 68), Игнатович, Самодин.

    Предупреждения: Дудиев, 49; Шумских, 82.

    Судья: Иван Сараев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 20:52
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