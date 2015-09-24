КДК рассмотрит обстоятельства остановки матча Кубка России между тверской «Волгой» и «Зенитом»

Что там рассматривать? Если бы хотели положить этим фаер-шоу конец, давно бы уже это сделали! А с кого тогда деньги стричь?!
КДК РФС займется изучением ситуации, которая привела к остановке матча 1/16 Кубка России между тверской «Волгой» и «Зенитом» (0:3). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
«Остановка матча была вызвана именно использованием и бросанием пиротехники. В рапорте комиссара матча этот факт не указан.
В целом с точки зрения регламента РФС матчи 1/16 финала Кубка России, сыгранные в среду, прошли дисциплинированно», – сказал он.
Встреча в Твери была прервана на 57-й минуте матча из-за использования пиротехники болельщиками санкт-петербургского клуба, которое привело к задымлению.