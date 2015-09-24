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    КДК рассмотрит обстоятельства остановки матча Кубка России между тверской «Волгой» и «Зенитом»

    КДК РФС займется изучением ситуации, которая привела к остановке матча 1/16 Кубка России между тверской «Волгой» и «Зенитом» (0:3). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

    «Остановка матча была вызвана именно использованием и бросанием пиротехники. В рапорте комиссара матча этот факт не указан.

    В целом с точки зрения регламента РФС матчи 1/16 финала Кубка России, сыгранные в среду, прошли дисциплинированно», – сказал он.

    Встреча в Твери была прервана на 57-й минуте матча из-за использования пиротехники болельщиками санкт-петербургского клуба, которое привело к задымлению.

    Источник: ТАСС

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    24.09.2015 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      EVM 25 сентября 2015, 00:01

      Что там рассматривать? Если бы хотели положить этим фаер-шоу конец, давно бы уже это сделали! А с кого тогда деньги стричь?!

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