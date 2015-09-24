КДК рассмотрит обстоятельства остановки матча Кубка России между тверской «Волгой» и «Зенитом»

КДК РФС займется изучением ситуации, которая привела к остановке матча 1/16 Кубка России между тверской «Волгой» и «Зенитом» (0:3). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

«Остановка матча была вызвана именно использованием и бросанием пиротехники. В рапорте комиссара матча этот факт не указан.

В целом с точки зрения регламента РФС матчи 1/16 финала Кубка России, сыгранные в среду, прошли дисциплинированно», – сказал он.

Встреча в Твери была прервана на 57-й минуте матча из-за использования пиротехники болельщиками санкт-петербургского клуба, которое привело к задымлению.