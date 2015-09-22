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    Энрике: «Команда играет так же, как и в прошлом году»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал игру «Сельты», которая будет ближайшим соперником каталонцев в Примере.

    «Матч будет очень сложным – соперник очень неудобный. «Сельта» отлично усилилась летом, их спортивный директор хорошо поработал. «Сельта» старается играть красиво и держать мяч, но нам как раз нравится противостоять таким командам».

    Также наставник сравнил сегодняшнее состояние «Барселоны» с прошлогодним.

    «В прошлом сезоне «Барселона» была великолепна? Да вы же меня убить хотели в прошлом сезоне. Иногда мы играем хуже, иногда - лучше. Так было и в прошлом году. Я доволен нашей игрой», - говорит Энрике.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2015 21:02
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