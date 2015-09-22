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    Навас: «Когда закрылось трансферное окно, я не выдержал и заплакал»

    Голкипер "Реала" Кейлор Навас раскрыл подробности своего сорвавшегося перехода в "Манчестер Юнайтед".

    "Это был один из худших дней в моей карьере. Я уже был готов улететь, сидел в аэропорту даже без вещей.

    Это была ужасная ситуация. Я хотел играть, а не смотреть, как играют другие. В 19:00 мне позвонил мой агент и сказал, чтобы я был готов к переходу в "Манчестер Юнайтед". Я не хотел уходить, но прошел медобследование. Мой контракт просто пришел слишком поздно. Никаких ошибок там не было - мой агент все проверил.

    После этого я вернулся домой. Когда закрылось трансферное окно, я не выдержал и заплакал", - заявил Навас.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2015 06:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 30 сентября 2015, 10:05

      Хорошо, что остался. Навас в порядке.
      Очень удивила карточка Кейлора в фифе16 фут. Он там по рейту и характеристикам хуже Касильи! как так-то!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 22 сентября 2015, 10:42

      ну в реале все киперы... плачут))

      -3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 сентября 2015, 10:31

      девочка

      -3
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