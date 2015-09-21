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    Погребняк: «Игра вместе с Кокориным в атаке не стала откровением»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о том, как у него налаживается взаимопонимание с партнером по атаке форвардом Александром Кокориным.

    «Игра вместе с Сашей Кокориным в атаке не стала откровением. Всю неделю на тренировках нас наигрывали как пару нападающих, и кое-что получалось. Вчера мы и вовсе забивали очень много. Но перенести это взаимопонимание с тренировок на поле не удалось. Хотя и сегодня вспоминаются неплохие моменты – и у Кокорина, и у меня.

    Обидно, что не вырвали три очка. За две игры «Динамо» не забило ни одного мяча, и это настораживает. Но нам нужно работать. Уже на этой неделе нас ждет выезд в Лиски, где надо выигрывать и начинать победную серию», - сказал нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 21:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 сентября 2015, 22:34

      Надо было тебе в Кубань устраиваться, там все возвращенцы после европы скамейки полируют. В компании Павлюка и Аршина лучше время проведёшь, чем в Динамо)))

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Сармат Ростов 21 сентября 2015, 23:46

      Если бы он хотел показать гонор, то давно бы уже вернулся, а в Англии играл. Все таки Погреб хоть что то пытался доказать

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 сентября 2015, 22:16

      Удачи!

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