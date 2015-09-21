Погребняк: «Игра вместе с Кокориным в атаке не стала откровением»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал о том, как у него налаживается взаимопонимание с партнером по атаке форвардом Александром Кокориным.

«Игра вместе с Сашей Кокориным в атаке не стала откровением. Всю неделю на тренировках нас наигрывали как пару нападающих, и кое-что получалось. Вчера мы и вовсе забивали очень много. Но перенести это взаимопонимание с тренировок на поле не удалось. Хотя и сегодня вспоминаются неплохие моменты – и у Кокорина, и у меня.

Обидно, что не вырвали три очка. За две игры «Динамо» не забило ни одного мяча, и это настораживает. Но нам нужно работать. Уже на этой неделе нас ждет выезд в Лиски, где надо выигрывать и начинать победную серию», - сказал нападающий.