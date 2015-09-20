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Примера. «Севилья» уступила «Сельте»
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Примера. «Севилья» уступила «Сельте»
В матче 4-го тура Примеры
«Севилья»
на выезде не смогла ничего противопоставить
«Сельте»
, которая одержала победу со счетом 2:1.
Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур
Севилья - Сельта (Виго) - 1:2 (0:2)
ВИДЕО
Голы:
0:1 — Нолито, 15; 0:2 — Васс, 27; 1:2 — Льоренте, 54.
Источник:
Бомбардир.ру
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20.09.2015 14:54
Испания. Примера
Испания
Севилья
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