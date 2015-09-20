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    Примера. «Севилья» уступила «Сельте»

    В матче 4-го тура Примеры «Севилья» на выезде не смогла ничего противопоставить «Сельте», которая одержала победу со счетом 2:1.
    Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур
    Голы: 0:1 — Нолито, 15; 0:2 — Васс, 27; 1:2 — Льоренте, 54.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 14:54
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