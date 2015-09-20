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    Пеев: «Победа 1:0 в матче с «Зенитом» нас устроит»

    Полузащитник «Амкара» Георги Пеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ против "Зенита".

    - Какие мысли перед предстоящим матчем в Питере?

    - Это очередная игра чемпионата. Для нас все матчи сложные. Понятное дело, что легкой прогулки не будет. Но в том числе - и у соперника. Мы понимаем силу «Зенита», но если мы заранее выйдем с опущенными головами, то тогда вообще не имеет смысла находиться на поле. Естественно, мы будем стараться показать свои лучшие качества и добиться положительного результата, как это получилось весной.

    - Как вам нынешний «Зенит»?

    - Мы знаем, что в любом моменте «Зенит» может сыграть опасно и забить. Причем по принципу «сколько надо». В то же время команда допустила осечки в недавних домашних поединках с «Краснодаром» и «Крыльями». Зато потом в матче с ЦСКА сумела уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи 0:2.

    - Довелось ли посмотреть встречи питерцев с «Краснодаром» и «Крыльями», в которых соперники наглядно продемонстрировали, как нужно играть против «Зенита» на «Петровском»?
    - Не только просматривали, но и анализировали. В том числе - слабые стороны соперника. Будем стараться их использовать, но насколько это получится - сказать сложно. Наверняка ведь в «Зените» тоже анализируют свои игры. В команде собраны классные исполнители, которые вряд ли повторят одни и те же ошибки. Так что будем пробовать, а что получится - посмотрим после игры

    - Кого больше всего опасаетесь в составе «Зенита»?

    - Никого. В команде высококлассные игроки - это понятно. В неплохой форме Халк и Шатов. Дзюба полезно играет для команды. Данни всегда опасен и чего-то может создать. Независимо от того, в форме он или нет.

    - В последних матчах нестабильно играет Лодыгин. Надеетесь этим воспользоваться?

    - В принципе, собираемся бить по воротам (смеется).

    - Какой результат на «Петровском» сочли бы успешным?

    - Победа 1:0 вполне устроит (снова смеется).

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.09.2015 07:51
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