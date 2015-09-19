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    Венгер: «Косту нужно было удалять дважды, это позор»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал арбитра матча портив "Челси" Майкла Дина, который удалил двух "канониров" в этой встрече.

    "Косту нужно было удалять дважды. Он нанес умышленный удар по лицу. Коста проявляет свою агрессию в каждом матче, но его почему-то за это не наказывают. Паулиста не должен был отвечать на провокацию, но два удаления у нас и Коста, которого оставили на поле, - это позор", - заяви Венгер.

    Источник: BBC

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    19.09.2015 17:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Don Drakon 20 сентября 2015, 12:00

      А за что его должны были удалить? Стычки - обычное дело для АПЛ, а то что Габриэль не умеет контролировать эмоции, это его проблемы.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      Арм-Челси 20 сентября 2015, 08:56

      орсен вангер какик плаксой был таким и остался..
      а диего коста молодец красиво дал по лицу кощьелни. еще надо было габриелю задницу надрать

      -3
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      Рейтинг: +48

      wattman > Арм-Челси 20 сентября 2015, 11:44

      ты, наверное, фанат Дома-2 ... но тут футбол, а не фрик-шоу

      2
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      Рейтинг: +132

      murakami777 20 сентября 2015, 07:21

      Убл*дка Косту одинаково не любят ни в Бразилии (за предательство) ни в Испании (за плохую игру за сборную и антифутбол)...теперь он стал главным убл*дком АПЛ на пару с Мауром...сочувствую истинным фанатам Челси - такого удара по имиджу клуба не припомню

      3
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 19 сентября 2015, 21:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Венгер проиграл по делу, но справедливое решение могло бы изменить игру

      -4
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 19 сентября 2015, 20:45

      Диего Кончита. Ее надо отстранить от футбола, у нее бешенство матки

      4
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      Рейтинг: +545

      kachan63 19 сентября 2015, 20:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Арсен как был плаксой, так им и остался.

      -6
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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 сентября 2015, 19:10

      КОСТА ЧМО НАСТОЯШЕЕ КАК МОЖНО НЕ ВИДЕТЬ УДАРЫ В ЛИЦО КОСЕЛЬНИ

      6
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 19 сентября 2015, 18:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ой да ладно, здесь миллион мнений и прв тот кто выиграл

      -4
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      Рейтинг: +22

      fapalkas 19 сентября 2015, 18:01

      Можно было бы касельени при составах 9-11 получить красную карточку сломав обезьянку

      5
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      Рейтинг: +22

      gamid-11 19 сентября 2015, 17:57

      Коста конечно не по спортивному ведёт себя,грубо говоря как праститутка,а Арсен прав про позор,а как это ещё назвать если в такой лиге как в английской на глазах всего мира такое судейство. Какой тренер такие и и игроки.

      5
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