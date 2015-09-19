Венгер: «Косту нужно было удалять дважды, это позор»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал арбитра матча портив "Челси" Майкла Дина, который удалил двух "канониров" в этой встрече.

"Косту нужно было удалять дважды. Он нанес умышленный удар по лицу. Коста проявляет свою агрессию в каждом матче, но его почему-то за это не наказывают. Паулиста не должен был отвечать на провокацию, но два удаления у нас и Коста, которого оставили на поле, - это позор", - заяви Венгер.