Видеотрансляция матча «Реал» - «Гранада» – на «Бомбардире»

"Реал" не замечает соперников на своем пути, забив в последних трех матчах пятнадцать мячей, а лидер "сливочных" нападающий Криштиану Роналду восемь раз отметился в воротах "Бетиса" и "Шахтера". "Гранада" приезжает на "Сантьяго Бернабеу" не в самый подходящий момент, но до стартового свистка арбитра счет будет равным, поэтому шансы у гостей на положительный исход матча есть.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.