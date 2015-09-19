РФПЛ. «Терек» разгромил «Уфу»

Сегодня спартачи проиграл инфа 100% счёт 3:2
"Терек" на своем поле разгромил "Уфу" со счетом 4:1 в рамках 9-го тура Премьер-лиги. В первом тайме дублем отличился Маурисио. Во второй половине уфимцы сократили отставане усилиями Игбуна, но затем грозненцы забили еще два мяча - отличились Садаев и Рыбус.
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
Голы: 1:0 — Маурисио, 10 (с пенальти); 2:0 — Маурисио, 35; 2:1 — Игбун, 69 (с пенальти); 3:1 — Садаев, 79; 4:1 — Рыбус, 81.
Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семенов, Лебеденко (Рыбус, 71), Адилсон, Маурисио, Айссати (Кадыров, 84), Иванов, Митришев (Садаев, 39).
Уфа: Нарубин, Осипов, Никитин, Верховцов, Стоцкий, Сафрониди, Пауревич, Фримпонг (Фомин, 64), Игбун, Ханджич (Кротов, 63), Пурье (Карлос, 46).
Предупреждения: .Пурье, 5; Иванов, 48; Кудряшов, 48; Садаев, 56.
Судья: Алексей Матюнин (Москва).