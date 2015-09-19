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    Видеотрансляция матча «Терек» - «Уфа» – на «Бомбардире»

    Одержав всего одну победу в чемпионате в минувшем туре, "Терек" сразу поднялся на десятое место в турнирной таблице. Успех в матче с терпящей бедствие "Уфой" позволит грозненцам расположиться в группе команд, претендующих на участие в еврокубках. В свою очередь, подопечные Игоря Колыванова попытаются прервать трехматчевую серию проигрышей, во время которой уфимцы не забили ни одного гола.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Терек" - "Уфа" Комментатор – Владислав Журин. Начало в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 09:34
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