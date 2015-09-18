Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ротань: «За ничью должны быть благодарны удаче и Селезневу»

    Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (1:1).

    «Конечно, нам хотелось выиграть, но по тому, как складывался матч, мы должны быть довольны очком. Должны быть благодарны Селезневу и удаче. Наверное, мы пока пребываем в поиске своей игры, у нас строится новая команда. Мы должны значительно прибавить в сыгранности, настрое и мотивации.

    Мы понимали, что итальянцы — команда, которая играет плотно, не дает пространства. У нас был минимум моментов, только со стандартов, а так — они тактически грамотно сыграли, плюс очень жестко», — подвел итог Ротань.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 08:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11