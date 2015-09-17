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    Роджерс: «Последние результаты не повлияли на оказываемое на меня давление»

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс не испытывает какого-либо давления несмотря на целый ряд неудачных матчей его подопечных.

    «Нет, никакого дополнительного давления. Уже год ничего особо не меняется. Хуже не стало. Я думаю, что работа с таким большим клубом всегда сопровождается давлением, но пара матчей ни на что не повлияла», - поделился Роджерс.

    «С проигранными играми приходит давление, но я всегда им только упивался. Ничего не изменилось. Я сосредоточен на том, как вернуть «Ливерпулю» победную форму».

    Источник: ESPN

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    17.09.2015 14:59
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