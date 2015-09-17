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    Лодыгин: «Спасибо ребятам, что выручили меня»

    Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин после матча с "Валенсией" (2:3) поблагодарил своих партнеров по команде.

    - Я бы сказал, что ощущения у меня смешанные. Радости больше, но есть и не самые положительные эмоции, связанные с моей собственной игрой. Не могу сказать, что очень расстроен, потому что матч все-таки спасли, но хочу сказать, что ребята - молодцы. Мне кажется, мы должны были побеждать легче, а так пришлось поднапрячься. В итоге - результат прекрасный, тактически действовали просто великолепно. Но те моменты, которые в итоге стали голами, на самом деле не должны были быть опасными. Так получилось, что я пропустил. Двигаемся дальше. Мы все учимся, я тоже учусь. Спасибо ребятам, спасибо всем. Сегодня мы были единым целым.

    - После того как "Валенсия" сравняла, не было мысли, что победа упущена?
    - Нет, мы с самого начала верили в победу. Просто еще раз скажу - нелепые голы, которые я пропустил, позволили сопернику вернуться. Это был тест на прочность. Ребята сегодня выручили меня, теперь я буду стараться выручать их.

    - Знаете, что эта победа — первая для "Зенита" в Испании?
    - Ну, это супер!

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.09.2015 07:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +34

      Смит80 17 сентября 2015, 18:00


      Ударил гол, Ударил Два!
      Вот это классная игра!
      Трещала форма вся по швам,
      И получал Халк по ногам.
      Дани красиво пас отдал,
      Артем почти не отставал.
      Гарай и Ломбертс молодцы
      Снимали верхние мячи,
      Не просто Кришито пришлось
      Собрался парень, обошлось.
      Не просто Хави успевать,
      Давление на нас опять.
      Ладыгин малость налажал,
      Два гола глупо пропускал.
      Игра по-новой началась,
      2:2 опять - что за напасть!
      Андре от бровки не отходит.
      Других ребят в игру он вводит:
      Файзулин, Шатов - быстро в бой,
      Артем и Игорь - вы "домой"!
      Задумка вроде не плоха,
      Приободрилася игра.
      Олег дает красивый пас.
      Аксель Витсель , команду спас!
      Мяч в дальний угол запустил
      От штанги низом гол забил.
      2:3 Хороший результат!
      Болельщик тоже будет рад!

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      Рейтинг: +34

      Смит80 17 сентября 2015, 16:50

      Стоял в воротах дядя Юра,
      "Стоял", чудил, а нужно-то играть.
      Садиться надо дядя Юра,
      Пока скамейку протирать.

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      Рейтинг: +19

      bentlly 17 сентября 2015, 12:36

      Лодигын тоже хорошо но он хошеш стиль Нойер играть, пока не получается у Лодигына такой стиль играт

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > bentlly 17 сентября 2015, 14:23

      Братан, можешь расслабиться и больше не писать, потому что читать твои наборы букв всё равно невозможно 8)))

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      Рейтинг: +19

      bentlly 17 сентября 2015, 12:35

      А где ты Малафеев? Ты серавно лучше варатар Зенит

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 17 сентября 2015, 12:19

      Да уж, повеселил этот фрукт вчера :)

      0
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 17 сентября 2015, 12:00

      Чет у юрца не прет сезон этот, кайфовать видать начал в Питере

      0
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      Рейтинг: +1299

      Taps 17 сентября 2015, 11:18

      Пора Лодыгина посадить на лавку и дать
      играть Кержакову.
      Клоун, а не вратарь.

      -1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 17 сентября 2015, 10:15

      Учится нужно в дубле. В ЛЧ нужно играть, причем супер надежно.

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