Лодыгин: «Спасибо ребятам, что выручили меня»

Ударил гол, Ударил Два!
Вот это классная игра!
Трещала форма вся по швам,
И получал Халк по ногам.
Дани красиво пас отдал,
Артем почти не отставал.
Гарай и Ломбертс молодцы
Снимали верхние мячи,
Не просто Кришито пришлось
Собрался парень, обошлось.
Не просто Хави успевать,
Давление на нас опять.
Ладыгин малость налажал,
Два гола глупо пропускал.
Игра по-новой началась,
2:2 опять - что за напасть!
Андре от бровки не отходит.
Других ребят в игру он вводит:
Файзулин, Шатов - быстро в бой,
Артем и Игорь - вы "домой"!
Задумка вроде не плоха,
Приободрилася игра.
Олег дает красивый пас.
Аксель Витсель , команду спас!
Мяч в дальний угол запустил
От штанги низом гол забил.
2:3 Хороший результат!
Болельщик тоже будет рад!
Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин после матча с "Валенсией" (2:3) поблагодарил своих партнеров по команде.
- Я бы сказал, что ощущения у меня смешанные. Радости больше, но есть и не самые положительные эмоции, связанные с моей собственной игрой. Не могу сказать, что очень расстроен, потому что матч все-таки спасли, но хочу сказать, что ребята - молодцы. Мне кажется, мы должны были побеждать легче, а так пришлось поднапрячься. В итоге - результат прекрасный, тактически действовали просто великолепно. Но те моменты, которые в итоге стали голами, на самом деле не должны были быть опасными. Так получилось, что я пропустил. Двигаемся дальше. Мы все учимся, я тоже учусь. Спасибо ребятам, спасибо всем. Сегодня мы были единым целым.
- После того как "Валенсия" сравняла, не было мысли, что победа упущена?
- Нет, мы с самого начала верили в победу. Просто еще раз скажу - нелепые голы, которые я пропустил, позволили сопернику вернуться. Это был тест на прочность. Ребята сегодня выручили меня, теперь я буду стараться выручать их.
- Знаете, что эта победа — первая для "Зенита" в Испании?
- Ну, это супер!