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    Лига чемпионов. «Валенсия» оказалась слабее «Зенита»

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе H.

    "Зенит" в результативной встрече одололел на выезде "Валенсию". В певом тайме дважды отличился Халк, поле чего усилиями Канселу и Гомеша "Валенсия" счет сравняла. Победу питерцам принес гол Витселя на 76-ой минуте.

    Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

    Валенсия (Испания) – Зенит (Россия) 2:3 (0:2) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 0:1 – Халк, 9; 0:2 – Халк, 45; 1:2 – Канселу, 52; 2:2 - Гомеш; 2;3 - Витсель.

    Валенсия: Хауме, Гайя, Абденнур, Мустафи, Канселу, Фуэго (Алькасер, 46), Перес, Парехо, Пьятти (Гомеш, 46), Фегули (Родриго, 71), Негредо.

    Зенит: Лодыгин, Анюков (Нету, 77), Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников (Шатов, 69), Хави Гарсия, Витсель, Данни, Халк, Дзюба (Файзуллин, 58).

    Предупреждения: Смольников, 16; Алькасер, 52; Витсель, 61; Мустафи, 90+4; Гомеш, 90+4; Халк, 90+4

    Судья: Крейг Александр Томпсон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 23:38
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 29 сентября 2015, 09:06

      Зенька выиграл потому,что у Валенсии стоял 4 !!! Вратарь

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 17 сентября 2015, 19:31

      С победой нас!

      0
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 17 сентября 2015, 12:11

      Питерцы молодцы

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 17 сентября 2015, 10:35

      Лодыркин ужасен!!!(((Дайте шанс Кержаку!

      0
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      Рейтинг: +25

      bacardpsic 17 сентября 2015, 09:21

      Забирайте Юрченко из Уфы, Уфа паровозом в Фнл летит, а воротчик хороший

      0
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      Рейтинг: +19

      bentlly 17 сентября 2015, 08:44

      Удача ребята. В перед Зенит. Молодцы ребята и Боаш

      0
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      Рейтинг: +19

      bentlly 17 сентября 2015, 08:36

      Вчера мостовой говорил зенит проигрывает а я сказал иди на фик мостовой потому что зенит играет лучше европейский ордена чем домашный чемпионате

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > bentlly 17 сентября 2015, 08:56

      К слову о Мостовом. Что-то не слышно о том,как он критикует Боаша за "дирижирование" у кромки поля! Или Боаш это не Слуцкий и здесь нет личной неприязни?

      0
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      Рейтинг: +19

      bentlly > Serjoga 17 сентября 2015, 09:33

      Слуцкий тоже не Боаш и ни когда не будет как боаш

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 17 сентября 2015, 07:11

      С почином!

      0
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      Рейтинг: +5164

      ААМ 17 сентября 2015, 05:44

      Зенитовцы молодцы. Но лодыгин? Три пенки в одном матче это много. Пора попрробывать М. Кержакова

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ААМ 17 сентября 2015, 08:59

      Лодыгин проиграл матч еще в раздевалке,так же как Акинфеев на ЧМ в Бразилии! Поэтому Слуцкому стоит задуматься о втором вратаре в сборной!

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > Serjoga 19 сентября 2015, 00:51

      Джанаев - вполне неплохой вариант)

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 17 сентября 2015, 04:55

      Ладынгидис больше за свою прическу переживал

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