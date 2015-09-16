Лига чемпионов. «Валенсия» оказалась слабее «Зенита»

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе H.

"Зенит" в результативной встрече одололел на выезде "Валенсию". В певом тайме дважды отличился Халк, поле чего усилиями Канселу и Гомеша "Валенсия" счет сравняла. Победу питерцам принес гол Витселя на 76-ой минуте.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

Валенсия (Испания) – Зенит (Россия) 2:3 (0:2) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

Голы: 0:1 – Халк, 9; 0:2 – Халк, 45; 1:2 – Канселу, 52; 2:2 - Гомеш; 2;3 - Витсель.

Валенсия: Хауме, Гайя, Абденнур, Мустафи, Канселу, Фуэго (Алькасер, 46), Перес, Парехо, Пьятти (Гомеш, 46), Фегули (Родриго, 71), Негредо.

Зенит: Лодыгин, Анюков (Нету, 77), Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников (Шатов, 69), Хави Гарсия, Витсель, Данни, Халк, Дзюба (Файзуллин, 58).

Предупреждения: Смольников, 16; Алькасер, 52; Витсель, 61; Мустафи, 90+4; Гомеш, 90+4; Халк, 90+4

Судья: Крейг Александр Томпсон.