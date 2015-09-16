Мутко: «ЦСКА может и должен играть намного сильнее»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал игру московского ЦСКА в стартовом матче Лиги чемпионов. Красно-синие уступили немецкому «Вольфсбургу» на его поле (0:1).

«Игра оставила двоякое впечатление. ЦСКА показал не совсем свой футбол, команда может и должна играть намного сильнее. "Вольфсбург" - это та команда, которая вполне по силам ЦСКА. Это было видно даже по вчерашнему матчу. Надеюсь, что армейцы сделают правильные выводы», - заявил Мутко.

