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    Мутко: «ЦСКА может и должен играть намного сильнее»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал игру московского ЦСКА в стартовом матче Лиги чемпионов. Красно-синие уступили немецкому «Вольфсбургу» на его поле (0:1).

    «Игра оставила двоякое впечатление. ЦСКА показал не совсем свой футбол, команда может и должна играть намного сильнее. "Вольфсбург" - это та команда, которая вполне по силам ЦСКА. Это было видно даже по вчерашнему матчу. Надеюсь, что армейцы сделают правильные выводы», - заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    16.09.2015 12:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +532

      Бан 16 сентября 2015, 17:52

      Надо было календарь нормально составлять, а не пихать матч ЦСКА-Зенит между сборной и Лигой Чемпионов

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2015, 16:29

      Мутко то то еще будет со своим лимитом еще не раз обкакаются

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2015, 16:28

      по моему они играли даже приличней чем со Спортингом только здесь судьи не помогали вот и проиграли

      -1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 16 сентября 2015, 12:58

      Выводы должен делать ты, а не ЦСКА. Надо было еще больше ужесточить лимит, что бы вместо Мусы и Думбия в ЦСКА играл Ширко, например. Свой родной, розовощекий. Или Булыкин. Множество фамилий можно предложить. А потом, хохмы ради, можно высказывать тоже самое. Типа, ЦСКА ( можно любой российский клуб поставить), должен играть сильнее. Чтобы уважаемая публика обхохоталась.

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 16 сентября 2015, 12:37

      Вольфсбург играл даже пренебрежительно,как будто со школотой!Вот и показали настоящий цска,а то расхвалили,в чемпионате России крутые раскрутые бла бла бла,вчера всё была видно и стало понятно,обидно за то,что Россию таким футболом представляют,но,ничего не поделать,такой у нас футбол!И считаю,что Краснодар сыграл бы более интересно и без гола бы точно не ушёл,а то и выиграл!У цска нет скорости,комбинаций в косание,которые очень эффективны!Говорят устали,так пока вы не научитесь играть день через три,как европейские клубы в Англии,Германии,Испании, Италии,никогда ничего не добьётесь,другие же бегают и выигрывают и не жалуются!Судя вообще по выступлениям в ЛЧ,у нас пока что потолок 1/4,когда цска вышел и тогда кстати намного лучше играли,чем сейчас!Сегодняшний матч будет определяющем и так же как и вчера,покажет настоящую команду,на что она способна!Зенит уже много лет в ЛЧ на чужом поле пропускает в начале,мяч не держится,в первые 30-ть минут не пропустим,всё будет хорошо!

      -1
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      Рейтинг: +9

      CSKA Champion > KosSidFCZP 16 сентября 2015, 17:56

      Ты видел первый матч с тем же Вольфсбургом в ЛЧ 2009/10, намного хуже тогда выглядели

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